Sunrise Senior Living kiest voor Philips

Gepubliceerd op | Views: 587

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft een samenwerking gesloten met Sunrise Senior Living. Daardoor kunnen ouderen en hun families in een bepaalde gemeenschap in New York gebruik gaan maken van de nieuwste technologieën van Philips.

Het gaat om een ondersteunde woon- en geheugenzorggemeenschap in Manhattan, waar extra aandacht is voor mensen met milde cognitieve stoornissen, de ziekte van Alzheimer en gerelateerde vormen van geheugenverlies. Philips heeft een speciaal op de cloud gebaseerd systeem voor de veiligheid van de bewoners, compleet met zogeheten wearables en een alarmsysteem. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.