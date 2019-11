Focus Ralph Lauren op merk betaalt zich uit

Gepubliceerd op | Views: 370

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse modebedrijf Ralph Lauren heeft in het afgelopen kwartaal alles uit de kast getrokken om zijn merknaam meer te laten gelden. Initiatieven als een modeshow in New York en een optreden van r&b-ster Janelle Monáe hielpen de maker van luxekleding aan betere cijfers.

Het modeconcern sloot het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat eind maart afloopt, af met een omzet van 1,7 miljard dollar. Dat betekende een groei van 2 procent op jaarbasis voor de winkels die een jaar eerder ook al open waren. Topman Patrice Louvet dankte de zogeheten vergelijkbare groei aan de inspanningen om het imago van de merknaam Ralph Lauren te versterken.

De algehele marktomstandigheden waren volgens hem juist uitdagend. Zo zat de onrust in Hongkong het concern dwars. Ralph Lauren heeft drie winkels in Hongkong nabij plekken waar protesten zich afspelen. Daardoor viel de vergelijkbare groei in Azië lager uit dan waar analisten op hoopten.

Onder de streep resteerde 182 miljoen dollar. De nettowinst was een jaar eerder nog 170 miljoen dollar.