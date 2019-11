'Malaise chipmarkt houdt aan'

Gepubliceerd op | Views: 1.582

AMSTERDAM (AFN) - De aanhoudende malaise op de wereldwijde chipmarkt zal aanhouden. Dit maakt bedrijven in de sector financieel kwetsbaar. Kredietverzekeraar Euler Hermes waarschuwt in een sectorrapport voor het voortbestaan van sommige typen bedrijven in de industrie. Volgens de kenners presteren de Nederlandse chipbedrijven relatief sterk.

Euler Hermes noemt het omzetverlies in de sector, waar heftige bewegingen normaal zijn, "onrustbarend". Sinds de internet-bubble 20 jaar geleden is de situatie volgens de kredietverzekeraar niet zo ernstig geweest.

Na 4 tot 5 jaar groei volgt doorgaans een stevige correctie die gemiddeld 12 tot 15 maanden duurt, aldus de kenners. Nu zal de neergang minimaal 24 maanden aanhouden, voorspellen ze. Voor dit jaar voorzien onderzoekers van Euler Hermes een min van 15 procent. Volgend jaar komt daar nog eens een omzetdaling van 3 procent overheen.

Duurdere mobieltjes

Vooral de vraag naar chips voor duurdere mobieltjes neemt af, aldus de kredietverzekeraar. Dat geldt ook voor toepassingen in de auto-industrie, vooral in Europa. Ook de wereldwijde PC-markt noteerde begin dit jaar een terugval van bijna 5 procent. Verder heeft deze sector ook veel last van de handelsoorlog en de brexit.

Dat Nederlandse chipbedrijven sterk presteren heeft volgens de kenners deels met de producten te maken, maar ook omdat ze "heel flexibel georganiseerd" zijn. Daarmee zijn ze beter in staat om mee te bewegen met schommelingen in de markt.