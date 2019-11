Gepubliceerd op | Views: 708

AMSTERDAM (AFN) - Corbion en Nestlé gaan samenwerken aan de ontwikkeling van plantaardige voedingsstoffen uit micro-algen. Het doel van de samenwerking is om uiteindelijk de voeding op de markt te brengen.

Corbion brengt de kennis mee in over micro-algen en fermentatieprocessen. Nestlé zorgt voor de kennis in het ontwikkelen van plantaardige voeding. Het nieuwe product zou een goede bron zijn voor eiwitten en microvoedingsstoffen en zou in meerdere producten van toepassing kunnen zijn, aldus Corbion. De twee bedrijven gaan onderzoeken wat de beste smaak, functionaliteit en de samenstelling van voedingsstoffen zou zijn.