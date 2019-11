'Afwachtend begin voor Beursplein 5'

Gepubliceerd op | Views: 1.313

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt donderdag vrijwel vlak te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen waarschijnlijk afwachtend beginnen. De beurshandel staat vooral in het teken van de resultaten van grote Europese bedrijven als Siemens, Lufthansa, Commerzbank, UniCredit en Deutsche Telekom. Op het Damrak openden onder meer staalconcern ArcelorMittal en bouwer BAM de boeken.

ArcelorMittal boekte afgelopen kwartaal minder winst, terwijl ook de omzet zakte vanwege de moeilijke marktomstandigheden in de staalsector. De staalfabrikant presteerde echter wel duidelijk beter dan analisten hadden verwacht.

BAM stelde in een handelsupdate langzaamaan de gevolgen van de stikstofproblemen te voelen. De bouwer merkte onder meer dat gunningsbesluiten langer op zich laten wachten. Bij de huidige projecten in aanbouw heeft de kwestie tot nu toe bijna geen invloed. Topman Rob van Wingerden riep de overheid op om snel actie te ondernemen om duidelijkheid te scheppen. BAM handhaafde verder de verwachtingen voor dit jaar.

Basic-Fit

Uitbater van fitnessclubs Basic-Fit liet voorafgaand aan een beleggersdag weten de opening van nieuwe filialen te gaan versnellen, van ongeveer 125 naar circa 150 per jaar. Het bedrijf voorziet de komende drie jaar een groei van de omzet, met gemiddeld minimaal 20 procent per jaar.

Funderingsspecialist Sif sloot het derde kwartaal af met een hoger resultaat. Ook het orderboek van het bedrijf was beter gevuld. Wel had de maker van palen voor windmolenparken door planningsproblemen te maken met druk op de marges.

Vastgoed

Logistiek vastgoedbedrijf WDP kondigde aan voor 70 miljoen euro drie nieuwe projecten in België en Nederland op te zetten. Die zijn door het Belgische bedrijf, dat ook een notering heeft aan de Amsterdamse beurs, al verhuurd. Verder heeft WDP voor 200 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgeven.

De Belgische zorgvastgoedinvesteerder Aedifica krijgt vanaf donderdag ook een notering in Amsterdam. Het bedrijf, dat al sinds 2006 in Brussel is genoteerd, had die tweede notering in oktober aangekondigd. Aedifica geeft geen nieuwe aandelen uit.

Bloomberg

Aan het overnamefront meldde persbureau Bloomberg dat beursuitbater Euronext zijn oog heeft laten vallen op de beurzen van Spanje en Italië. Het bedrijf achter onder meer de beurs van Amsterdam kijkt al langer naar overnamemogelijkheden en lijfde eerder al de beurs van Oslo in.

De euro was 1,1060 dollar waard, tegen 1,1070 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 56,33 dollar per vat. Brentolie werd ook iets goedkoper op 61,72 dollar.