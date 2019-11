Productie Duitse industrie zakt in

Gepubliceerd op | Views: 927 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De productie van de Duitse industrie is in september met 0,6 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.

Economen rekenden gemiddeld op een daling met 0,4 procent. In augustus nam de industriële productie in Duitsland met een herziene 0,4 procent toe.

Op jaarbasis ging de productie in de Duitse industrie in september met 4,3 procent omlaag, na een afname met 3,9 procent in de voorgaande maand.

In een reactie op het cijfer schrijft ING-econoom Carsten Brzeski dat sprake is van een tegenvaller voor de Duitse industrie, nadat woensdag nog bleek dat de fabrieksorders in september stevig waren toegenomen. Wel wijst de econoom op de toegenomen activiteit in de Duitse bouwsector.