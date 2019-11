Krimp huurinkomsten Rusland zit Atrium dwars

Gepubliceerd op | Views: 277 | Onderwerpen: Rusland

AMSTERDAM (AFN) - Atrium European Real Estate ging in de eerste negen maanden van het jaar gebukt onder tegenvallende prestaties in Rusland. De huurinkomsten in die markt, die zo'n een vijfde van het totaal bedraagt, gingen hard omlaag. Dat zorgde ervoor dat het resultaat van het in Amsterdam genoteerde vastgoedfonds in de verslagperiode lager uitkwam dan een jaar eerder.

De huurinkomsten zakten op de Russische markt met bijna 12 procent tot 26,7 miljoen euro. Het gevolg daarvan was dat de totale netto-huurinkomsten van Atrium met 1,2 procent krompen tot 133,4 miljoen euro. Als de Russische activiteiten buiten beschouwing worden gelaten, liepen de netto-huurinkomsten juist met bijna 2 procent op.

In het eerste halfjaar zat het concern eveneens met de slechtere cijfers uit Rusland in zijn maag. Dat weet het vastgoedfonds destijds aan de exit van diverse huurders uit het land.

Al met al zette Atrium een bedrijfsresultaat (ebitda) van 116,8 miljoen euro in de boeken. Dat is 1,3 procent minder dan vorig jaar.