PFAS- en stikstofkwestie sijpelt door bij BAM

Gepubliceerd op | Views: 2.401

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM begint langzaamaan de gevolgen van PFAS- en stikstofproblemen te voelen. De bouwer merkt onder meer dat gunningsbesluiten langer op zich laten wachten. Ook de nieuwe richtlijnen met betrekking tot door PFAS verontreinigde grond hebben een negatieve marktimpact. Bij projecten in aanbouw heeft de kwestie tot nu toe bijna geen invloed.

BAM-baas Rob van Wingerden zei in een handelsupdate over het derde kwartaal dat de overheid snel actie moet ondernemen om meer duidelijkheid te scheppen. Daarmee moeten ook duurzame oplossingen voor de lange termijn worden geboden. De woorden van Van Wingerden sluiten naadloos aan bij die van collega-bouwers die ook om maatregelen roepen.

In de eerste negen maanden van het jaar behaalde BAM een omzet van 5,2 miljard euro, tegen ruim 5 miljard euro een jaar eerder. Met name de huizenbouw in Nederland droeg bij aan de groei. Verder was er bij Infra en bij publiek-private samenwerkingen sprake van herstel na een zwak tweede kwartaal.

Mijlpalen

Bij het sluizenproject in IJmuiden, dat BAM eerder opzadelde met flink meer kosten, werd met het afzinken van het tweede caisson een belangrijke mijlpaal bereikt. Volgens Van Wingerden is daarmee sprake van een aanzienlijke risicoverlaging van dit project. De bouwer zag de kosten voor OpenIJ in het voorbije kwartaal wel met nog eens 1 miljoen euro oplopen.

Verder waren de resultaten van BAM Internationaal volgens het bedrijf zelf teleurstellend. Volgens de bouwer blijft het lastig om opdrachten op de olie- en gasmarkt binnen te slepen. De gesprekken met opdrachtgevers over de extra kosten voor projecten in Duitsland zijn volgens BAM gaande.

Striktere tenderbeleid

Het gecorrigeerde resultaat voor belastingen kwam uit op 20,5 miljoen euro, fors minder dan de 93,6 miljoen euro na de eerste drie kwartalen van 2018. Verder ligt bij BAM voor 12,2 miljard euro aan opdrachten op de plank. Dat het orderboek van BAM iets minder is gevuld, komt volgens de bouwer mede door zijn striktere tenderbeleid, maar ook door brexit-onzekerheden.

Het bouwconcern handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar. De bouwer gaat uit van een marge van het gecorrigeerd resultaat voor belastingen van rond de 1 procent. Daarbij zullen de de opbrengsten "enigszins hoger zijn" dan in 2018. Volgend jaar wil BAM een marge van 2 tot 4 procent realiseren.