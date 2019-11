Gepubliceerd op | Views: 379

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is donderdag met een kleine winst gesloten. Beleggers verwerkten het zogenoemde Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit bleek dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven is gedaald tot het laagste niveau in meer dan zes jaar. Berichten dat de geplande ondertekening van een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China mogelijk wordt uitgesteld tot volgende maand zorgden eveneens voor enige terughoudendheid.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,1 procent in de plus op 23.330,32 punten. Telecombedrijf en techinvesteerder SoftBank zakte 2,2 procent na een miljardenverlies in het derde kwartaal. Het bedrijf moest flink afschrijven op zijn investeringen in kantoorverhuurder WeWork en taxi-app Uber. Het was het eerste operationele kwartaalverlies voor SoftBank in veertien jaar.

Mitsubishi Motor raakte bijna 7 procent kwijt. De Japanse autobouwer verlaagde zijn prognoses door tegenvallende verkopen in de Verenigde Staten en China. Cameramaker Olympus steeg meer dan 15 procent en bereikte een recordniveau na beter dan verwachte kwartaalresultaten.

De andere Aziatische beurzen lieten overwegend kleine verliezen zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,4 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent. In Australië was de All Ordinaries een positieve uitschieter met een winst van 1 procent.