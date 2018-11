Morgen is het weer janken geblazen, wat dan deelt de Fed mee dat de rente weer verhoogd wordt.

Daardoor kregen we de vorige keer ook die dalingen op de beurzen...zei Donald Trump.

Als de rente verhoogd wordt, kost de staatsschuld maandelijks een enorm bedrag alleen al aan rente.



Even afwachten maar.



Morgen gaan de Yankees weer nadenken en is deze euforie weer van de baan.