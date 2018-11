Autodeeldiensten BMW en Daimler mogen fuseren

Gepubliceerd op | Views: 480 | Onderwerpen: autoindustrie

BRUSSEL (AFN) - Automakers BMW en Daimler mogen hun autodeeldiensten DriveNow en car2go samenvoegen van de Europese Commissie. De Duitse bedrijven moeten dan wel in vijf Duitse steden en in Wenen concurrenten verbinden met hun app.

Daimler en BMW kondigden de fusie van hun mobiliteitsdiensten, waar de autodeeldiensten bij horen, in maart aan. Ook onderdelen van beide automakers die zich bezighouden met taxidiensten, parkeren en opladen van elektrische auto's worden samengevoegd in in totaal zes fusiebedrijven. Daimler en BMW krijgen elk een belang van 50 procent in de zes fusiebedrijven.

In Nederland zijn de bedrijven onder meer actief met parkeerdienst Parkmobile, die vorig jaar door BMW werd gekocht, en car2go. Die deelautodienst heeft in Amsterdam elektrische Smarts rondrijden.