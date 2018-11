Wall Street hoger na verkiezingen

Gepubliceerd op | Views: 331

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag duidelijk hoger. Beleggers verwerkten de resultaten van de verkiezingen in de Verenigde Staten, die voor hen relatief weinig verrassingen in petto hadden. Daarnaast kwam een aantal bedrijven met kwartaalcijfers.

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,5 procent hoger op 26.023 punten. De brede S&P 500 steeg 1,7 procent tot 2800 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 2,2 procent tot 7536 punten.

De tussentijdse verkiezingen in de VS leveren zoals grotendeels verwacht een verdeeld Congres op. De Republikeinen houden de meerderheid in de Senaat, maar Democraten krijgen de meeste zetels in het Huis van Afgevaardigden. President Donald Trump kan daardoor op meer verzet stuiten bij de uitvoering van bepaalde plannen, bijvoorbeeld een belastingverlaging voor het midden- en kleinbedrijf.

Onrust op de markt

De Democraten kunnen evenwel weinig beginnen tegen Trumps omstreden handelspolitiek, die dit jaar al voor veel onrust op de markten heeft gezorgd. Voor het instellen van importheffingen heeft het Witte Huis immers geen goedkeuring van het Congres nodig.

Op de beurzen wordt verder met een schuin oog gekeken naar de Federal Reserve. De koepel van Amerikaanse centrale banken rondt donderdag een tweedaagse beleidsvergadering af, maar kondigt naar verwachting geen rentewijzigingen aan.

Office Depot

Aan het bedrijvenfront kwam kantoorartikelenhandelaar Office Depot met bemoedigende cijfers. Het bedrijf krikte de omzet op en verhoogde de verwachtingen omtrent de opbrengsten over heel het boekjaar. Het aandeel sprong bijna 25 procent omhoog.

Ook modebedrijf Michael Kors gaf een kijkje in de boeken. Die cijfers vielen slecht en het aandeel werd 14,6 procent lager gezet. Andere fondsen met resultaten waren bijvoorbeeld aanbiedingensite Groupon (min 9,4 procent), pizzaketen Papa John's (plus 5,7 procent), fastfoodbedrijf Wendy's (min 5,6 procent) en cosmeticamerk Coty (min 21,7 procent).

De euro was 1,1449 dollar waard, tegen 1,1464 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper en kostte 61,90 dollar per vat. Brentolie steeg 0,1 procent in prijs en werd voor 72,20 dollar per vat verhandeld.