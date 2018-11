'OPEC overweegt productieverlaging in 2019'

Gepubliceerd op | Views: 611 | Onderwerpen: OPEC

WENEN (AFN) - Oliekartel OPEC overweegt volgend jaar de productie te verlagen, nadat in de afgelopen tijd juist meer olie werd opgepompt door de leden van de organisatie. Dat meldden ingewijden bij de OPEC aan persbureau Bloomberg.

De olieministers van de OPEC komen dit weekeinde in Abu Dhabi bijeen om te praten over een mogelijke productieverlaging, aldus de bronnen. Er zouden zorgen zijn bij de OPEC over de sterk stijgende productie in de Verenigde Staten, waardoor er volgend jaar weer een overschot op de oliemarkt kan ontstaan. De afgelopen maanden werd de productie door de OPEC nog opgevoerd om de wegvallende Iraanse productie door de Amerikaanse sancties tegen het land op te vangen.

De prijs van een vat Brentolie bereikte begin oktober nog het hoogste niveau in vier jaar, maar inmiddels is de prijs weer behoorlijk teruggevallen.