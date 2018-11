'Kendrion voelt verslechtering markt'

Gepubliceerd op | Views: 195

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Kendrion heeft in het derde kwartaal zwakkere resultaten geboekt dan verwacht. Dit is een duidelijk teken van verslechterde marktomstandigheden in de industrie en autobranche. Dat schrijft zakenbank NIBC in een analistenrapport. Ook ING wijt de tegenvallers aan een verslechtering in de auto-industrie.

Kendrion gaf in zijn kwartaalupdate een omzet- en winstwaarschuwing voor heel 2018. De omzet zal niet boven de jaaropbrengsten van 2017 uitkomen, terwijl het bedrijf eerder nog uitging van groei. De operationele winstmarge zal aan het einde van dit jaar ook lager zijn dan aanvankelijk gedacht.

NIBC geeft een accumulate-advies voor Kendrion. ING verwacht dat het aandeel woensdag flink aan waarde zal inleveren, maar handhaaft zijn buy-advies en koersdoel van 40 euro. Kendrion stond woensdag omstreeks 10.10 uur 5,8 procent lager op 26,05 euro.