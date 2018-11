Akzo wees Defensie op alternatief chroom-6

Gepubliceerd op | Views: 373

AMSTERDAM (AFN) - De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel heeft Defensie al in 2012 gewezen op een chroomvrije verf die gebruikt zou kunnen worden in plaats van een verf waar de giftige stof chroom-6 wel in zit, meldt de NOS. Onlangs bleek dat Defensie in dat jaar een verf invoerde met een hoger percentage chroom-6 dan de oude verf die uit het assortiment verdween.

De verf waar de kankerverwekkende stof in zit wordt al tientallen jaren gebruikt door Defensiemedewerkers, voornamelijk bij de Luchtmacht. Veel oud-medewerkers zijn ziek geworden door het werken met de verf. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over chroom-6.

Uit een uitgelekte interne mail van AkzoNobel aan Defensie zou blijken dat de verffabrikant Defensie in 2012 al wees op een chroomvrije verf.