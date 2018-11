'ABN AMRO laat stroppenpot-issue achter zich'

Gepubliceerd op | Views: 869 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO lijkt zijn stroppenpot-issue uit het eerste kwartaal van dit jaar achter zich gelaten te hebben. Volgens analisten van KBC Securities waren de derdekwartaalcijfers van de bank beter dan verwacht. Daarbij lagen de kredietvoorzieningen lager dan in de voorgaande twee perioden. Begin dit jaar moest er juist nog redelijk veel geld apart gezet worden vanwege slechte leningen.

De marktvorsers zijn tevreden over de voortgang van de bank met het terugbrengen van de kosten. De sterke kapitaalbuffer biedt verder ruimte voor een een eventuele aandeleninkoop en hoger dividend voor de aandeelhouders. Over de eerste negen maanden van het jaar heeft ABN AMRO alvast 60 procent van de nettowinst opzijgezet voor de dividenduitkering. ABN AMRO benadrukte in zijn kwartaalbericht evenwel dat een definitief besluit hierover pas wordt genomen bij de jaarcijfers.

Analisten van ING zien in het opzij gezette bedrag niettemin een ,,duidelijk signaal'' dat ABN AMRO zijn aandeelhouders wil belonen. Dat de winst voor belastingen hoger uitviel dan verwacht, is volgens ING voor een groot deel te danken aan kostenbeheersing.

KBC handhaaft zijn koopadvies voor ABN AMRO. Het koersdoel gaat wel iets omlaag, van 29,80 naar 29 euro. ING blijft bij zijn hold-advies en koersdoel van 26,50 euro. Het aandeel stond woensdag omstreeks 09.50 uur 0,5 procent hoger op 22,51 euro.