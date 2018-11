Gepubliceerd op | Views: 1.067 | Onderwerpen: levensmiddelen, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft met name in de Verenigde Staten beter gepresteerd dan waar rekening mee werd gehouden. Volgens kenners van Bernstein helpen die prestaties om zorgen weg te nemen. Juist bij de prestaties in de VS werden eerder de nodige vraagtekens gezet.

Ahold Delhaize wist aan de andere kant van de oceaan de vergelijkbare omzet met 3 procent op te voeren. Dat was veel meer dan de 1,2 procent die in doorsnee door kenners werd voorzien. Tijdens de komende beleggersdag verwachten de analisten van Bernstein de nodige aankondigingen op onlinevlak.

De totale prestaties van Ahold Delhaize rechtvaardigde het outperform-advies, aldus Bernstein. De kenners bestempelden Ahold Delhaize als een stabiel geleid en geld genererend bedrijf, waar grote verrassingen uitblijven.

Het aandeel Ahold Delhaize sloot dinsdag op 20,37 euro.