Delivery Hero verhoogt omzetdoel

BERLIJN (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero heeft zijn omzet in het derde kwartaal met meer dan de helft verhoogd. Het bedrijf, dat sinds kort niet meer in Nederland actief is maar op andere markten concurreert met het Nederlandse Takeaway.com, kijkt terug op een sterke periode en verhoogt daarom zijn omzetdoel voor het hele jaar.

Topman Niklas Östberg sprak van ,,extreem goede" prestaties. Hij zegt dat Delivery Hero goed gepositioneerd is voor het laatste kwartaal en voor volgend jaar. De totale opbrengsten stegen met 56 procent tot 202 miljoen euro. Tegen constante wisselkoersen was de stijging zelfs 62 procent. Het aantal bestellingen nam toe met 45 procent tot 102 miljoen, vooral door sterke groei in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en in Azië.

Voor het hele jaar verwacht Delivery Hero een omzet van 780 miljoen tot 785 miljoen euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) zal in lijn met eerdere voorspellingen zijn.