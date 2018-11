Ex-bestuurder Nordea commissaris bij ABN

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO draagt een voormalig bestuurder van de Scandinavische bank Nordea, Anna Storåkers, voor als nieuwe commissaris. Storåkers was tot dit voorjaar hoofd van de retaildivisie van Nordea. Ze is een van beoogde opvolgers van de commissarissen Steven ten Have en Frederieke Leeflang, die hun vertrek hebben aangekondigd.

De keuze is opvallend. Eerder aasde Nordea op een fusie met ABN AMRO omdat het daardoor zijn hoofdkantoor zou kunnen verhuizen naar Amsterdam. Een toenaderingspoging van Nordea werd door ABN en de Nederlandse staat afgewezen. Een jaar geleden haalde ABN al Christian Bornfeld op bij Nordea, als bestuurslid en innovatie- en technologiedirecteur.

De andere opvolger is Michiel Lap. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan bij grote zakenbanken, zoals Morgan Stanley en Goldman Sachs, aldus ABN AMRO. Hij is sinds 2015 commissaris bij bouw- en ingenieursbedrijf Arcadis. De benoemingsvoordracht is onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders.