ABN AMRO krikt resultaten verder op

Gepubliceerd op | Views: 793 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft zijn winst in het derde kwartaal stevig opgevoerd. De bank slaagde er onder meer in de kosten goed onder controle te houden. Ook profiteerde het concern van de sterke Nederlandse economie.

Onder de de streep bleef 725 miljoen euro over, 8 procent meer dan een jaar eerder. Voor elke euro aan inkomsten moest ABN AMRO net iets minder dan 53 cent aan kosten maken. In het derde kwartaal van 2017 was dat nog een kleine 57 cent.

,,De kosten bleven dalen dankzij onze kostenbesparingsprogramma’s en de kredietvoorzieningen waren lager dan in de eerste twee kwartalen'', verklaart topman Kees van Dijkhuizen. De kracht van de Nederlandse economie bleek volgens hem vooral uit de verdere stijging van de rente-inkomsten. Die gingen op jaarbasis met 4 procent omhoog.

Ingreep

ABN AMRO kondigde begin augustus nog een ingreep aan bij zijn zakenbankdivisie. Daarbij verdwijnen onder meer 250 banen. Om de winstgevendheid te verbeteren wil het concern zich bij de zakenbank bijvoorbeeld minder richten op de sectoren waarvan de inkomsten uiterst wisselvallig zijn.

Hoeveel dividend de aandeelhouders over 2018 tegemoet kunnen zien wordt pas bij de jaarcijfers definitief besloten. Over de eerste negen maanden van het jaar heeft ABN AMRO hiervoor alvast 60 procent van de nettowinst opzijgezet.

Volgens Van Dijkhuizen boekte de bank goede vooruitgang met zijn financiële doelstellingen voor 2020. Zo is de kapitaalbuffer weer verder aangedikt. Ook is het rendement op eigen vermogen verbeterd. Tijdens een beleggersdag later deze maand zal ABN AMRO zijn aangescherpte strategische prioriteiten voor de komende jaren uiteenzetten.