Stevige groei voor Ahold Delhaize

ZAANDAM (AFN) - Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft de voorbije maanden een stevige omzetgroei weten te behalen, geholpen ook door onlineverkopen. De hogere opbrengsten zorgden er ook voor dat de winst hard opliep. Qua onlineomzet rekent het bedrijf erop tegen 2020, zoals eerder gemeld, minstens 5 miljard euro te behalen.

Op basis van gelijke wisselkoersen steeg de omzet van Ahold Delhaize met 3,6 procent tot 15,8 miljard euro. De winkels van Albert Heijn in Nederland zorgden voor krap 6 procent meer opbrengsten. In de Verenigde Staten wist Ahold Delhaize per winkel in doorsnee 3 procent meer omzet te halen.

Online gingen de verkopen met bijna 28 procent vooruit. In de Benelux waren bol.com en ah.nl goed voor een derde meer omzet. Bij het Amerikaanse Peapod was sprake van bijna 12 procent online groei.

Onder de streep resteerde een winst van 459 miljoen euro. Dat was ruim een kwart meer dan een jaar eerder, mede geholpen door lagere belastingen.