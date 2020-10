Wall Street sluit hoger, extra crisissteun gloort

Gepubliceerd op | Views: 3.322

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten de handel uitgegaan, geholpen door opmerkingen van president Donald Trump. Die is mogelijk toch bereid een extra crisissteunpakket ter waarde van 1200 miljard dollar te ondertekenen. Ook verwerkten beleggers de notulen van de beleidsvergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel. Daaruit kwam naar voren dat er binnen de Fed een discussie over het verder opkopen van obligaties wordt gevoerd.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1,9 procent op 28.303,46 punten. De brede S&P 500 won 1,7 procent tot 3419,45 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,9 procent tot 11.364,60 punten. Daarmee herstelden de graadmeters van de verliezen een dag eerder toen Trump nog niet bereid bleek onderhandelingen over crisissteun te willen voeren.

Veel aandacht ging uit naar de techsector nadat een commissie van het Huis van Afgevaardigde pleitte voor het opsplitsen van 'Big Tech'. Bedrijven als Google-moeder Alphabet, Facebook, Amazon en Apple zouden teveel marktmacht hebben. Ondanks de politieke druk sloten de techbedrijven tot 3 procent hoger.

Oracle

Softwareconcern Oracle (plus 2,4 procent) stond ook in de belangstelling. Dit na de hoorzitting in de copyrightzaak tegen Google bij het Amerikaanse hooggerechtshof. De kwestie draait om het al dan niet onrechtmatige gebruik van Java API's van Oracle door Google om het besturingssysteem Android te ontwikkelen. Oracle claimt miljarden tegoed te hebben.

Chevron won 2 procent. Het olie- en gasbedrijf loste branchegenoot ExxonMobil (plus 0,5 procent) af als waardevolste energiefonds op Wall Street. Dat was voor het eerst in zeker 40 jaar.

Levi Straus

Levi Straus won 4,6 procent na cijfers. Het kledingbedrijf zette afgelopen kwartaal tegen de algemene verwachting in een winst in de boeken, geholpen door sterke onlineverkopen. Wells Fargo won 2,4 procent. De bank zou plannen hebben om meer dan zevenhonderd arbeidsplaatsen te schrappen bij de tak voor zakelijk bankieren. Mogelijk kunnen nog vele duizenden banen extra verloren gaan bij de grote bank om zo kosten te besparen.

Op de markten wordt verder uitgekeken naar het verkiezingsdebat tussen vicepresident Mike Pence en de Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris.

De euro stond op 1,1763 dollar, tegenover 1,1766 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 39,99 dollar. Brentolie daalde 1,3 procent in prijs tot 42,08 dollar per vat.