Discussie binnen Federal Reserve over obligatieopkoopprogramma

Is dat zo? Vastgoed vooral hoger door krapte op de woningmarkt. Alles wat kantoren en winkels is, gaat juist naar beneden. Goud blijft hangen en is na het breken van de $2k grens gezakt onder de $1.9. Inderdaad stijgen aandelen voor een klein deel, zoals tech en health. Nasdaq doet het (erg) goed, maar is al wel weer wat teruggezakt. Grote delen van SP500 staan lager YTD. Ook in Europa (Stoxx 600) nog steeds 15,8(!)% in de min t.o.v. hoogste punt op 19 februari jl. Het is waar dat alles waarschijnlijk lager had gestaan zonder stimulering, maar dat alles zomaar omhoog vliegt zie ik niet. Leuk onderbuikgevoel, maar cijfers confronteren.