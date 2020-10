'Trump wil ook restricties opleggen aan Chinese betaalplatforms'

Denk dat de nationale veiligheid van andere landen in gevaar komt omdat Amerika zomaar iets roept en je wordt bedreigd of ze verklaren de oorlog, zonder feiten of bewijs.



Het moet duidelijk worden gemaakt dat persoon heel gevaarlijk is voor de gemeenschap als je dit soort beschuldigingen en onzin uitkraamt uit hoofde van National belang.



En dan ook nog meelopers hebt die voor jou het werk doen om een bevolking van 1.3 miljard te beschuldigen.



Dit is net als begin van jodenhaat in '40, maar nu is het Chinesehaat.

Heel gevaarlijk hoe Amerika zich ontwikkelt.

We hebben niks geleerd uit WOII omdat mensen er beetje lacherig overdoen en andere landen niet zoveel waarde aan hechten wat Trump uitkraamt.



Totdat ze er achter komen dat het telaat is en boel echt escaleerd tot militair conflict.