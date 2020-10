Disney moet geen geld aan dividend uitgeven, maar aan Disney+'

Gepubliceerd op | Views: 1.180 | Onderwerpen: dividend

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Entertainmentconcern Walt Disney moet geen dividend uitkeren, maar het geld gebruiken voor het verder doorontwikkelen van streamingdienst Disney+. Dat zegt de activistische investeerder Dan Loeb. Hij spoort het bedrijf aan dividendbetalingen permanent op te schorten.

Disney keert jaarlijks zo'n 3 miljard dollar aan dividend uit aan aandeelhouders. Dat geld kan volgens Loeb beter worden besteed. Door het geld naar de Disney+ te laten voortvloeien zou het bedrijf in een klap twee keer zoveel budget hebben voor het maken van eigen content.

Loeb heeft via zijn investeringsvehikel Third Point nog geen procent van de aandelen Disney in handen. Volgens de investeerder zal de investering in de streamingdienst zich op termijn uitbetalen, schrijft hij in een brief naar het bedrijf. Disney was niet direct bereikbaar voor commentaar.