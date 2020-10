Techsector in schijnwerpers op groen Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 2.018

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie op winst. Daarmee herstelden ze iets van het verlies een dag eerder nadat de Amerikaanse president Donald Trump de onderhandelingen over een nieuw steunpakket tegen de coronacrisis stopte. Veel aandacht ging uit naar de techsector, nadat een commissie van het Huis van Afgevaardigde pleitte voor het opsplitsen van 'Big Tech'

De leidende Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1,6 procent hoger op 28.210 punten. De brede S&P 500 won 1,4 procent tot 3409 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,7 procent tot 11.345 punten.

Google-moeder Alphabet en Facebook stonden licht lager terwijl Amazon en Apple duidelijk hoger noteerden. De commissie acht het bewezen dat Facebook, op gebied van social media, en Google, op het vlak van zoekmachines, monopolist zijn geworden via ongeoorloofde praktijken. Amazon en Apple hebben volgens de onderzoekers "aanzienlijke en blijvende marktmacht", die ze deels hebben afgedwongen door de concurrentie buiten te sluiten.

Oracle

Softwareconcern Oracle (plus 4,8 procent) stond ook in de belangstelling. Dit kwam mede vanwege de hoorzitting in de copyrightzaak tegen Google bij het Amerikaanse hooggerechtshof. De kwestie draait om het al dan niet onrechtmatige gebruik van Java API's van Oracle door Google om het besturingssysteem Android te ontwikkelen. Oracle claimt miljarden tegoed te hebben.

Levi Straus won 4,8 procent na cijfers. Het kledingbedrijf zette afgelopen kwartaal tegen de algemene verwachting in een winst in de boeken, geholpen door sterke onlineverkopen.

Verkiezingsdebat

Wells Fargo won 1,9 procent. De bank zou plannen hebben om meer dan zevenhonderd arbeidsplaatsen te schrappen bij de tak voor zakelijk bankieren. Mogelijk kunnen nog vele duizenden banen extra verloren gaan bij de grote bank om zo kosten te besparen.

Verder wordt uitgekeken naar het verkiezingsdebat tussen vicepresident Mike Pence en de Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris. Ook zijn beleggers in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve waarschuwde eerder voor de economische risico's van het uitblijven van extra coronasteun.

De euro stond op 1,1774 dollar, tegenover 1,1766 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,9 procent goedkoper op 39,49 dollar. Brentolie daalde 2,5 procent in prijs tot 41,58 dollar per vat.