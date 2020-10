Meerderheid aandeelhouders NIBC geeft groen licht voor overname

Gepubliceerd op | Views: 947 | Onderwerpen: NIBC

DEN HAAG (AFN) - Aandeelhouders van de Haagse zakenbank NIBC hebben in meerderheid ingestemd met de overname van het bedrijf door Blackstone. Op een speciale aandeelhoudersvergadering gaven ze NIBC ook toestemming nieuwe commissarissen aan te stellen als de deal is afgerond.

Een grote verrassing is de uitslag niet. De twee grootste aandeelhouders van NIBC, samen goed voor een belang van 75 procent, staan al sinds de aankondiging van de overname achter de transactie.

Op de aandeelhoudersvergadering is ook het akkoord gegeven voor de benoeming van Qasim Abbas en Nadim El Gabbani tot leden van de raad van commissarissen na afronding van de deal. Zij geven allebei leiding aan de afdeling van Blackstone die investeert in de Europese financiële sector. Drie van de huidige commissarissen stappen op als de overname is afgerond.