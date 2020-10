'Wall Street gaat hogere opening tegemoet'

Gepubliceerd op | Views: 931

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag hoger te gaan openen, na de verliezen een dag eerder. Dinsdag werd het sentiment op Wall Street nog gedrukt door de aankondiging van president Donald Trump dat de politieke onderhandelingen over een nieuw steunpakket tegen de coronacrisis in Washington worden beëindigd. Beleggers kijken verder uit naar het verkiezingsdebat tussen vicepresident Mike Pence en de Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris later op de dag.

De bekendmaking van Trump kwam enkele uren nadat de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, waarschuwde voor de economische risico's van het uitblijven van extra coronasteun. Trump heeft beloofd dat er een omvangrijk pakket komt zodra hij wordt herkozen. Daarnaast verklaarde hij open te staan voor afzonderlijke steunmaatregelen voor huishoudens, de luchtvaartsector en kleine ondernemers in de Verenigde Staten.

Ook is er aandacht voor de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed die om 20.00 uur (Nederlandse tijd) worden gepubliceerd. De aantekeningen worden nauwlettend bestudeerd voor aanwijzingen over het toekomstige beleid van de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Big Tech

De belangstelling gaat verder uit naar de grote technologiebedrijven Facebook, Apple, Google en Amazon. Volgens een commissie van het Huis van Afgevaardigden maken zij op grote schaal misbruik van hun dominante positie op de markt voor onlinediensten. Om die concurrentievervalsing tegen te gaan, zijn verregaande ingrepen nodig. In een langverwacht rapport stelt de commissie regels voor die kunnen uitmonden in de gedwongen opsplitsing van de techreuzen.

Jeansmaker Levi Strauss staat voorbeurs stevig in het groen. Het kledingbedrijf boekte afgelopen kwartaal winst, geholpen door sterke onlineverkopen. Analisten hadden juist op een verlies gerekend. Verder viel de omzet hoger uit dan verwacht.

Eli Lilly

Wells Fargo zou plannen hebben om meer dan zevenhonderd arbeidsplaatsen te gaan schrappen bij de tak voor zakelijk bankieren. Mogelijk kunnen nog vele duizenden banen extra verloren gaan bij de grote bank om zo kosten te besparen.

Farmaceut Eli Lilly heeft bij toezichthouder FDA om goedkeuring gevraagd om voor noodgevallen zijn experimentele behandeling tegen het coronavirus te mogen gebruiken. Dat middel zou leiden tot minder ziekenhuisopnames bij mensen die besmet zijn geraakt met het virus.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 1,3 procent lager op 27.772,76 punten. De brede S&P 500 verloor 1,4 procent tot 3360,97 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1,6 procent tot 11.154,61 punten.