Polen legt Gazprom miljardenboete op om Nord Stream 2

quote: PJMB1 schreef op 7 oktober 2020 12:38:

[...] want de EU koopt goedkoop Russisch gas i.p.v. van een vriend van u? Misschien uw mening een beetje verklaren, of bent u sowieso tegen alles dat de EU doet? Dan zou ik het persoonlijk prettiger vinden als u dit soort loze kreten via andere opiniesite deelt met gelijkgezinden.

Je kan gewoon zien in zijn/haar historie dat deze pro VS en anti EU is. Ik ben ook geen EU aanhanger in de huidige vorm, maar aan de VS heb je helemaal niets die zijn bondgenoten continue een mes in de rug steekt.