Beurzen lager door zorgen over steunpakket VS

Aan de futures in de USA te zien (Vet in het Groen) maakt alleen de AEX zich zorgen om niks .



In de loop van dinsdagavond deed Trump via Twitter een aanvullende oproep om losse steunmaatregelen wel door te voeren,



waaronder steun voor kleinere bedrijven en maatregelen om te voorkomen dat Amerikaanse bedrijven mensen moeten ontslaan .



Ook wil Trump dat Amerikanen eenmalige check van 1.200 dollar krijgen als inkomenssteun in de coronacrisis.



The House & Senate should IMMEDIATELY Approve 25 Billion Dollars for Airline Payroll Support, & 135 Billion Dollars for Paycheck Protection Program for Small Business. Both of these will be fully paid for with unused funds from the Cares Act. Have this money. I will sign now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020