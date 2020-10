Philips gaat samen met LeQuest online training geven

Gepubliceerd op | Views: 834

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips gaat een samenwerking aan met het bedrijf LeQuest voor online training met het Philips Ultrasound Affiniti-systeem. Dat maakten de partijen bekend, zonder financiële details te vermelden.

Er worden met de online training realistische simulaties geboden aan zorgprofessionals. In eerste instantie is de training beschikbaar in Latijns-Amerika, Frankrijk, de Benelux en Scandinavië, waarna meer landen zullen volgen. Philips heeft sinds 2017 een minderheidsbelang in LeQuest via zijn Philips Health Technology Venture Fund.