'Prestaties Sligro onvoorspelbaarder dan ooit'

Sligro was ooit een uitblinker, maar ook voor covid liep er al veel mis. De horeca doet zijn bestellingen tegenwoordig anders, meer via het internet dan in de groothandels. Het bedrijfsmodel van de groothandels raakte langzamerhand achterhaald terwijl de Slippentjes druk bezig waren om het lek bij de supermarkt-tak boven te krijgen. Jammer, maar de outperformance is al jaren weg bij Sligro, en komt in mijn ogen ook niet meer terug. De aanwezigheid in supermarkten was een strategische zeperd van jewelste.