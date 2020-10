Koersdoel PostNL omhoog bij ING

Door Bpost wordt een hoog dividend uitgekeerd. Toch staat het aandeel in de buurt van een all-time-low.



Eerder keerde PostNL dividend uit. De koers daalde desondanks sterk.



Vaak gaat dividend ten koste van innovatie.



Concurrenten zoals DHL zitten niet stil.



Een pakket (tot 10 kg) versturen kost bij DHL 4,50.

Bij PostNL is de prijs vanaf 6,75.



Een verschil van maar liefst 2,25 !



Wessanen is bijna failliet gegaan doordat te veel dividend werd uitgekeerd.



Sale and leaseback is en blijft een slechte constructie voor de verkopende partij.

Kijk maar naar V&D en ook HEMA.

Door inflatie zullen de huren steeds verder stijgen.

Kan de huurovereenkomst ook worden opgezegd?

Want wellicht is DHL bereid om meer te betalen.