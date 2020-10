Hoop op steunpakket VS neemt af op beurzen

Beurzen lager door zorgen over steunpakket VS wat een titel...wallstreet negeert het zelfen gaat richting ATH. Wellicht heeft onze beurs last van hoogtevrees van onze fondsen zoals:

Rds: 10 euro was 30 euro

Ing:6 euro was 12 euro

Abn: 7 euro was 20 euro

Aegon: 2 euro was 5 euro

Vastgoedfds en overige financiele fondsem: noteren ver onder hun intrinsieke waarden....In usa doen ze het beter als een koers 3 of 4 cijfers heeft dan doe je aandelensplitsing dan is aandeel weer 1of 2 cijfers zoals tesla dan is het weer goedkoop;)