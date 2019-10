Wellington groter in Galapagos

Gepubliceerd op | Views: 1.222 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Wellington Management Group heeft een groter belang in Galapagos. Dat maakte het biotechnologiebedrijf bekend in het verband met de Belgische transparantiewetgeving.

Wellington meldde belang van een 5,56 procent in Galapagos. Daardoor is de deelneming boven de kennisgevingsdrempel van 5 procent uitgekomen. Eerder zat Wellington daar overigens ook al eens boven. Maar later verwaterde het belang weer.