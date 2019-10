BIS-rapport verdedigt monetaire stimulering

"Tot nu toe zijn de bijwerkingen beperkt en hebben ze de algehele effectiviteit van de interventies niet in gevaar gebracht", staat er.



Welke effectiviteit hebben de interventies dan wel allemaal niet gebracht, want er zijn oneindig veel miljarden aan uitgegeven? Dat is nu juist het probleem: de effectiviteit is niet te bewijzen en is naar mijn mening nihil geweest en dat is al jaren zo. Zonder deze zonderlinge stimulering zou de economie zelfstandig waarschijnlijk effectiever zijn hersteld. Dus dit lijkt meer op een ondersteuning van de mensen in hun eigen wereldje, dan een onafhankelijke doordachte analyse.