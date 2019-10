BIS-rapport verdedigt monetaire stimulering

Gepubliceerd op | Views: 666

BASEL (AFN/RTR) - De Bank voor Internationale Betalingen (BIS) verdedigt in een nieuw rapport de inzet van negatieve rentetarieven en opkoopprogramma's door centrale banken. Volgens de 'bank der centrale banken' wegen de voordelen op tegen de nadelen.

De opstellers van het rapport keken naar het effect van monetaire beleidsmaatregelen in de afgelopen jaren. Daarin worden de negatieve bijwerkingen van de stimulering door centrale banken ook benoemd, bijvoorbeeld in relatie tot het opbouwen van schulden. Maar die bijwerkingen zouden niet zo sterk zijn dat ze de voordelen teniet doen. "Tot nu toe zijn de bijwerkingen beperkt en hebben ze de algehele effectiviteit van de interventies niet in gevaar gebracht", staat er.

De studie betreft een brede analyse, maar zal waarschijnlijk veel aandacht trekken bij deskundigen in Europa. Toen de Europese Centrale Bank (ECB) begin september een nieuw opkoopprogramma van obligaties aankondigde, leidde dit nog tot veel kritiek. Ook president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) liet zijn onvrede horen. Hij wees er juist op dat er gegronde redenen zijn om de effectiviteit in twijfel te trekken.