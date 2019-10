Baas Genmab: Galapagos-deal had ik niet gedaan

De ambitie van Galapagos is om groter te worden als Genmab.

Daarvoor maakt Galapagos de keuze om zich te focussen op waar haar kracht in zit:

De Discovery en fase 1 en 2 in de product ontwikkeling.

Daarnaast ook nog sales in Europa.



Met een focus op ontstekingsziekten (met vele miljoenen aan potentiële gebruikers) een mijns inziens verstandige keuze.