Kazachs bedrijf stelt beursgang Londen uit

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Kaspi.kz, een Kazachs fintechbedrijf, heeft zijn eerder aangekondigde beursgang in Londen uitgesteld in verband met de recente volatiliteit op de aandelenmarkten. Mede door de ontwikkelingen rond de brexit kreeg de Londense beurs vorig week nog een fikse koersdeun te verwerken. Dat lijkt voor de Kazachen de laatste druppel te zijn geweest.

De beursgang van Kaspi.kz zou waarschijnlijk de grootste beursgang in jaren zijn geweest van een Centraal-Aziatisch bedrijf. De onderneming had alle details van zijn beursplannen voor later deze maand nog niet vrijgegeven. Wel was al duidelijk dat Kaspi.kz mikte op een waardering van enkele miljarden dollars.