Trump is ook weer aan het borstklopperij, hoe goed hij wel niet is. Een echte fake president die die titel nooit had mogen krijgen.



Een bondgenoot van de Koerden is ineens een “verrader” voor de Koerden geworden. Goed bezig...?

Zo zie je maar wat America first in kan houden.



Gauw achter de geraniums met deze doldwaze “zakenman”.