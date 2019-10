Griekenland ambitieus over groei komend jaar

quote: het zwaard schreef op 7 okt 2019 om 17:01:

Griekenland importeert veel toeristen, daardoor hoeven ze zelf weinig te exporteren.

Griekenland importeert veel toeristen, daardoor hoeven ze zelf weinig te exporteren.

Ja haha, da's een goeie! Gelukkig importeert Nederland, jaar na jaar meer, ook veel toeristen. Dat is makkelijk verdienen. Beter dan met vieze mijnen bijvoorbeeld . Hopelijk gaan ook steeds meer boeren iets met toeristen doen. Boerengolf,golf,huifkarren, een camping etc.Iets minder monocultuur zou wel mooi zijn. En daarbij het boerenvak is hard en erg risicovol. Het hele boerengezin mag meedelen in de stress. Eigen ervaring helaas. Onze overheid is roomser dan de Paus dus de boeren moeten meer investeren in de nieuwste technieken dan de concurrentie in het buitenland . Hogere kostprijs en dito onzekerheid tot gevolg.