OCI wil 1,1 miljard dollar ophalen met leningen

AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestproducent OCI wil in totaal 1,1 miljard dollar ophalen met de uitgifte van obligaties, in dollars en euro's. De opbrengst zal vooral worden aangewend om bestaande schulden af te lossen.

De details van de uitgifte worden later bepaald, afhankelijk van marktomstandigheden. De stap maakt deel uit van de strategie van OCI om de kapitaalstructuur te optimaliseren.

Het in Amsterdam genoteerde bedrijf meldde verder dat in de maanden juli en augustus het verkoopvolume zich heeft ontwikkeld volgens de eigen verwachtingen. Het volume lag ongeveer 7 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.