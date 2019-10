Gepubliceerd op | Views: 2.101

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal maandag waarschijnlijk afwachtend beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De aandacht gaat deze week vooral uit naar de ontwikkelingen rond de brexit en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die later deze week worden hervat. Daarnaast komen de eerste bedrijven met de derdekwartaalcijfers naar buiten.

China toont zich volgens persbureau Bloomberg steeds minder bereid een brede handelsdeal te sluiten met de VS. Donderdag worden de onderhandelingen in Washington hervat. De Chinese toponderhandelaar en vicepremier Liu He reist zou echter geen afspraken willen maken over hervorming van het Chinese industriële beleid of het aanpakken van Chinese staatsbedrijven waar vanuit de VS over wordt geklaagd.

Aan het brexitfront waarschuwde de Britse premier Boris Johnson de Franse president Emmanuel Macron dat er geen uitstel komt van de brexit, die gepland staat voor 31 oktober. Vrijdag werd nog gesuggereerd dat Johnson toch bij de EU om uitstel zou gaan vragen.

ASML

Op macro-economisch vlak bleek dat de fabrieksorders in Duitsland in augustus opnieuw zijn gedaald. De orders gingen op maandbasis met 0,6 procent omlaag. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de orderontvangst met 0,3 procent zou afnemen.

Aan het bedrijvenfront overweegt chipmachinefabrikant ASML samen met een groep van twaalf andere buitenlandse bedrijven om te investeren in Taiwan. Volgens de nieuwssite Central News Agency gaat het om een totaalbedrag van 32 miljard Taiwanese dollar, omgerekend 1 miljard euro, in de komende drie jaar.

Overname Osram

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) heeft het vooruitzicht voor de kredietwaardigheid van staalbedrijf ArcelorMittal verlaagd naar negatief, van stabiel. Met de verlaging van de outlook geeft S&P aan dat er binnen een tot twee jaar een afwaardering kan komen als de markten zich negatief blijven ontwikkelen of als ArcelorMittal vertraging oploopt bij het afstoten van onderdelen.

Aan het overnamefront heeft het bod van sensormaker AMS op de Duitse verlichtingsproducent Osram niet genoeg aandeelhouders over de streep getrokken. Osram heeft bekendgemaakt zelf met een strategisch plan te komen nu de overname voorlopig niet doorgaat.

Koersen

De Britse krant The Times meldde dat de Hongkongse beursuitbater Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) overweegt een hoger bod uit te brengen op London Stock Exchange (LSE). HKEX deed begin vorige maand een bod op zijn Londense branchegenoot.

De euro was 1,0978 dollar waard, tegen 1,0975 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 52,84 dollar. Brentolie daalde een fractie in prijs tot 58,35 dollar per vat.