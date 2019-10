Nikkei begint week licht lager

Gepubliceerd op | Views: 394

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is maandag met een klein verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers keken vooral uit naar de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die naar verwachting donderdag worden hervat. Persbureau Bloomberg meldde echter dat Peking zich steeds minder bereid toont om een brede handelsdeal met de VS te sluiten.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,2 procent in de min op 21.375,25 punten. De hoop op een renteverlaging in de VS, na het tegenvallende banenrapport van afgelopen vrijdag, hield het verlies beperkt.

Bij de bedrijven bleven de Japanse toeleveranciers van Apple in de belangstelling staan dankzij de beter dan verwachte verkopen van de nieuwe iPhones. Volgens zakenkrant Nikkei heeft het Amerikaanse technologieconcern zijn toeleveranciers gevraagd de productie tot 10 procent op te schroeven. Murata Manufacturing steeg 1,6 procent.

De All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,7 procent bij. In Seoul won de Kospi 0,1 procent. In Shanghai was de beurs nog gesloten vanwege de viering van de 70e verjaardag van de Volksrepubliek China. De handel wordt daar dinsdag hervat. Ook in Hongkong hadden beleggers een vrije dag.