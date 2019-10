Duitse fabrieksorders nemen verder af

Gepubliceerd op | Views: 1.039 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De fabrieksorders in Duitsland zijn in augustus opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse federale statistiekbureau.

De orders gingen op maandbasis met 0,6 procent omlaag. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de orderontvangst met 0,3 procent zou afnemen. In juli was er nog sprake van een neerwaartse herziene daling van de orders met 2,1 procent. Eerder ging het om een afname met 2,7 procent.

Volgens het statistiekbureau kromp de binnenlandse orderontvangst met 2,6 procent op maandbasis, terwijl de buitenlandse bestellingen met 0,9 procent inzakten. In juli was juist nog een flinke daling van de buitenlandse orders te zien, vooral uit landen buiten de eurozone. In augustus was uit landen buiten het eurogebied een lichte ordergroei met 0,4 procent te zien.

Op jaarbasis gingen de Duitse fabrieksorders met 6,7 procent omlaag, na een afname met een eveneens naar beneden herziene 5 procent een maand eerder.