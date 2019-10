Gepubliceerd op | Views: 1.464 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Bij het personeel van KLM is de vlam in de pan geslagen door een integratieplan van topman Ben Smith van Air France-KLM. Dat meldt De Telegraaf.

Smith zei recent in de krant te streven naar meer integratie tussen Air France en KLM. "Wij zijn onaangenaam verrast door deze boodschap, qua inhoud en timing", zegt bestuurslid Dario Fucci van de ondernemingsraad van KLM in een reactie. De uitspraak van Smith zorgt volgens hem voor onrust, omdat er in 2013 afspraken zijn gemaakt dat van verdere integratie geen sprake kan zijn.