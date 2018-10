Topman Lavide treedt terug

Gepubliceerd op | Views: 368

ALKMAAR (AFN) - Topman Vincent Poorter treedt terug bij Lavide. Per zondag 14 oktober zal ook zijn dienstverband worden beëindigd, zo maakte het beursgenoteerde bedrijf waar enkele gastouderbureaus onder vallen zondag avond bekend.

Binnen Lavide bestaat een verschil van inzicht over de te nemen route om een nieuwe controlerend accountant aan te stellen. Lavide liet eerder al weten grote problemen te hebben met het vinden van een accountant over het boekjaar 2018. Het bedrijf heeft contact gezocht met toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) om tot een oplossing te komen ,,voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen op het gebied van het opleveren van een gecontroleerde jaarrekening''.

Poorter meent er nu goed aan te doen ,,plaats te maken'' voor een nieuwe chief executive officer (ceo) met een netwerk binnen de negen accountantskantoren die een zogeheten OOB-vergunning hebben, om een gecontroleerde jaarrekening over 2018 in 2019 te kunnen verzorgen. Na gesprekken met de AFM en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is gebleken dat er momenteel geen wetgeving bestaat die accountantskantoren met een OOB-vergunning verplicht beursgenoteerde bedrijven te accepteren.

Lavide zet een vacature voor een nieuwe ceo uit, aldus een verklaring. De functie wordt nu waargenomen door bestuurder Annette Franken. Zij is de partner van Poorter en was eerder commissaris van Lavide.