VS gelooft bedrijven rond Chinese spionagechip

WASHINGTON (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse veiligheid (Homeland Security) heeft vooralsnog geen redenen om te twijfelen aan verklaringen van bedrijven, waarin wordt ontkend dat ze slachtoffer zijn geworden van een Chinese hack via een geheime microchip.

Vorige week meldde persbureau Bloomberg dat China door middel van een spionagechip in computerapparatuur had ingebroken bij ongeveer dertig grote Amerikaanse bedrijven, waaronder Apple en Amazon. Dit werd vervolgens ontkend door de bedrijven. De Britse cyberwaakhond gaf ook al aan dat er geen reden is om aan deze verklaringen te twijfelen. De Chinese overheid heeft het bericht van Bloomberg eveneens ontkend.

De berichten rond een spionagechip zorgden wel voor onrust in de chipsector. De beurskoersen van chipbedrijven kwamen behoorlijk onder druk te staan.