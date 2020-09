Google ziet af van grote huurdeal voor kantoorruimte Dublin

Geheimzinnig maar volgens mij heeft het te maken met Corona of Covid-19...

Kantoren worden anders dan vroeger, kleinere kantoren met lagere verdiepingen zijn couranter dan kantoren met 30 verdiepingen en enkel liften.



Vreemd dat Google zo makkelijk alles kan laten op zoeken maar als het over hun eigen beleid/visie of redenen is het onvindbaar.