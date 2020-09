Kleiner verlies voor Ease2pay in eerste helft 2020

Gepubliceerd op | Views: 195

ROTTERDAM (AFN) - Ease2pay heeft in de eerste helft van dit jaar een kleiner verlies geleden dan een jaar eerder, terwijl de omzet daalde. Dat maakte de beursgenoteerde betaaldienstverlener bekend.

Het nettoverlies kwam uit 410.000 euro tegen een min van 521.000 euro in de eerste helft van 2019. Het bedrijfsresultaat bedroeg min 309.000 euro. Dat was een min van 429.000 euro een jaar terug. De omzet zakte naar 84.000 euro van 91.000 euro in de eerste helft van vorig jaar.

Met de uitbraak van het coronavirus half maart is het autogebruik in heel Nederland sterk afgenomen. Door de geleidelijke versoepeling van de lockdown steeg in de zomer het aantal parkeer- en tanktransacties op het Ease2pay-platform weer. In juli was het aantal transacties boven het niveau van voor de uitbraak. Het aantal parkeertransacties was in juli 17 procent hoger dan in februari 2020 en het aantal tanktransacties was 68 procent hoger. De toename van tanktransacties komt grotendeels voort uit de samenwerking met Rabobank, waarbij Ease2pay tanken en parkeren faciliteert in de Rabo Wallet app.

Het bedrijf zegt verder dat de interesse in het Ease2pay-betaalplatform sterk gestegen is. Per 30 juni hebben meer dan 52.000 mensen een account op het platform aangemaakt. Dat waren er 38.000 een jaar eerder.

Er zijn maatregelen genomen om in de tweede helft van 2020 meer inkomsten te gaan genereren uit bestaande diensten. Met ingang van 1 september rekent Ease2pay per parkeeractie 0,19 euro transactiekosten, voorheen was dit gratis. Zelfs hiermee blijft Ease2Pay naar eigen zeggen de goedkoopste aanbieder van een parkeer- en tankapp in Nederland.